В Тюмени суд разберет дело о ДТП с пятью машинами

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменский районный суд Тюменской области поступило уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Тобольска, который спровоцировал на трассе массовое ДТП с двумя погибшими.

Авария произошла на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе 11 февраля 2019 года. Тоболяк на Peugeot с сестрой ехал в Тюмень. На 36-м км он в условиях тумана начал обгонять попутный автомобиль, не убедившись, что встречная полоса свободна.На встречной Peugeot столкнулся с Kia Cerato. От удара автомобиль Kia перегородил движение, и в него врезался Datsun, а в Datsun грузовик Volvo с полуприцепом. После этого грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим рабочих из Узбекистана.

В результате массового ДТП два пассажира микроавтобуса скончались на месте. Еще один иностранец получил тяжкий вред здоровью. У сестры водителя Peugeot тоже тяжкий вред здоровью.

Тоболяк обвиняется по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.