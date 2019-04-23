В Тюмени штраф в 3 млн рублей придется уплатить фирме за торговлю водкой без лицензии

17:01 23 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тарманах по жалобе местной жительницы прокуратура и полиция проверили продуктовый магазин на улице Малышева. Тюменка сообщила о ночной торговле алкоголем в этой точке.

"В ходе проверочной закупки в магазине был выявлен факт продажи водки без лицензии", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура в отношении ООО "Лидер плюс",  которому принадлежит продуктовый магазин, возбудила административное дело по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии). Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал компанию на 3 млн. рублей.

Теги: алкоголь , предприниматели , штрафы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019