В Тюмени штраф в 3 млн рублей придется уплатить фирме за торговлю водкой без лицензии

В Тарманах по жалобе местной жительницы прокуратура и полиция проверили продуктовый магазин на улице Малышева. Тюменка сообщила о ночной торговле алкоголем в этой точке.

"В ходе проверочной закупки в магазине был выявлен факт продажи водки без лицензии", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура в отношении ООО "Лидер плюс", которому принадлежит продуктовый магазин, возбудила административное дело по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии). Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал компанию на 3 млн. рублей.