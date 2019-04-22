В Омутинском районе на пожаре нашли тела двух пенсионеров

Фото с места происшествия

В селе Омутинском Тюменской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения двух тел в частном доме после тушения пожара. Инцидент произошел вчера, 21 апреля. Тела 70-летнего мужчины и его 67-летней супруги были без видимых признаков криминальной смерти.

Во время пожара удалось выжить знакомому пенсионеров, который рассказал следователям, что он распивал с супругами спиртное.

"Причина возгорания устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии — неосторожное обращение с огнем при курении", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

Фото: СУ СКР по Тюменской области