В Ярково водитель сбил мужчину у магазина и скрылся

В селе Ярково Ярковского района разыскивают автомобилиста, который сбил пешехода и поспешил скрыться с места ДТП.

Вчера, 21 апреля, около 15.50 неустановленный водитель на неустановленном легковом автомобиле при движении задним ходом допустил наезд на мужчину. Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Пешеход стоял слева на проезжей части у магазина "Огонек". С места ДТП водитель уехал, сейчас его ищет ГИБДД. В ДТП 63-летний пешеход получил закрытый перелом стопы, он сам обратился в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.

Отдел ГИБДД просит свидетелей и лиц, что-либо знающих об этом инциденте, позвонить по телефону: 8(34531)25493 (дежурная часть отдела полиции №2 (село Ярково).