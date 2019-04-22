В Голышмановском районе мужчина украл коляску и подарил ребенку брата

В Голышмановском районе Тюменской области задержали местного жителя, который похитил чужую детскую коляску и преподнес ее в качестве подарка.

Владелица оставила коляску в подъезде, а на утро имущество пропало. После обращения в полицию был установлен подозреваемый в краже. Им оказался 20-летний молодой человек. Украденную коляску он подарил брату с годовалым ребенком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.