В Голышмановском районе мужчина украл коляску и подарил ребенку брата

В Голышмановском районе Тюменской области задержали местного жителя, который похитил чужую детскую коляску и преподнес ее в качестве подарка.
Владелица оставила коляску в подъезде, а на утро имущество пропало. После обращения в полицию был установлен подозреваемый в краже. Им оказался 20-летний молодой человек. Украденную коляску он подарил брату с годовалым ребенком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru