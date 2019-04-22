В Тюмени на двух участках горели постройки

09:17 22 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

Пожар произошел в микрорайоне Букино областного центра вчера вечером. Сообщение о возгорании на улице Оренбургской поступило в единую диспетчерскую службу в 19.24.

Пожарные прибыли на место спустя 7 минут. Как оказалось, горели частные деревянные двухэтажные надворные постройки размером 6 × 6 метров. 

"В результате пожара надворные постройки пострадали по всей площади, также не удалось отстоять соседние надворные постройки размером 3 × 5 метров", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Открытое горение было ликвидировано в 20.33. Пожарным удалось спасти одного человека, никто не пострадал. Причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Теги: пожарные
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