В Тюмени на двух участках горели постройки

Пожар произошел в микрорайоне Букино областного центра вчера вечером. Сообщение о возгорании на улице Оренбургской поступило в единую диспетчерскую службу в 19.24.

Пожарные прибыли на место спустя 7 минут. Как оказалось, горели частные деревянные двухэтажные надворные постройки размером 6 × 6 метров.

"В результате пожара надворные постройки пострадали по всей площади, также не удалось отстоять соседние надворные постройки размером 3 × 5 метров", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Открытое горение было ликвидировано в 20.33. Пожарным удалось спасти одного человека, никто не пострадал. Причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.