Наркокурьер, пойманный на тюменской трассе с 10 кг наркотиков, предстанет перед судом

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя республики Хакасия, который был перехвачен в районе села Исетского с крупной партией наркотиков.

Сотрудники регионального УМВД получили информацию о том, что наркокурьер проедет через Тюменскую область транзитом. Полиции были известны марка и госномер авто, на котором будет передвигаться курьер. Машину подозреваемого остановили под видом проверки документов.

"В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 20 полимерных пакетиков с веществами бирюзового и светло-бежевого цвета. В дальнейшем экспертиза установила, что в пакетиках находится N-метилэфедрон общей массой около 10 килограммов. Также выяснилось, что водительское удостоверение и документы на автомобиль поддельные", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Мужчина должен был развезти наркотики по нескольким регионам. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.