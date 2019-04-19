В суд ушло уголовное дело в отношении экс-главы тюменского УФНС

Калининский районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя УФНС России по Тюменской области Тамары Зыковой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.

В июне 2015 года глава регионального управления Федеральной налоговой службы решила "на бумаге" выполнить прогнозный план по поступлению платежей в бюджет, поскольку от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

Как установило расследование, по просьбе Тамары Зыковой генеральный директор крупного предприятия перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. УФНС по Тюменской области направило в Федеральную налоговую службу отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость, а в следующем месяце деньги вернулись налогоплательщику.

"По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС за "собранные суммы налога на добавленную стоимость" получили денежные премии в общей сумме более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей — Зыкова", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области.