Девушка вышла замуж за иностранца ради 15 тысяч рублей

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Тюменские судьи признали фиктивным брак между жительницей Тюмени и гражданином Азербайджана. Как оказалось, союз они заключили ради обоюдной выгоды.

Согласно Федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" женившийся на гражданке России иностранец может получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в стране.

Как следует из материалов дела, в апреле 2016 года 19-летний иностранец в Тюмени заключил брак с 19-летней девушкой без намерения создать семью. Молодому человеку нужно было легализовать свое проживание в России, а девушке - деньги: за свою услугу она получила 15 тыс. рублей.

Прокуратура Тюменской области обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском о признании брака недействительным. "Муж и жена" пришли в суд и подтвердили фиктивность своего союза, сообщили в пресс-службе ведомства.