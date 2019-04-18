Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

ГИБДД просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Тюмени 17 апреля около восьми часов вечера на улице Пушкина, 7 в поселке Антипино. Водитель красных "Жигулей" классической модели сбил 11-летнего школьника.

Как пояснили в автоинспекции, вечером группа детей переходила улицу неподалеку от пешеходного перехода, один подросток был с собакой, которую вел на поводке, возможно, она его и потянула. Водитель автомобиля, сбив мальчика, остановился, но потом уехал. Дети поясняют, что это был мужчина с рыжей бородой, машина у него была чистая, ухоженная.

Очевидцев наезда на ребенка просят позвонить по тел.: 794-664, 89222633133.