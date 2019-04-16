В Тюмени иномарка врезалась в бетонный блок

14:46 16 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня ночью на улице Мельникайте, 8 автомобиль Skoda Octavia въехал в бетонный блок. За рулем находился 39-летний тюменец. Пассажир иномарки, предварительно, получил рану лица.

"Показания освидетельствования на алкотестере водителя иномарки составили 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при разрешенных 0,16", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ДТП , пьяные водители
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019