В Тюмени иномарка врезалась в бетонный блок

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня ночью на улице Мельникайте, 8 автомобиль Skoda Octavia въехал в бетонный блок. За рулем находился 39-летний тюменец. Пассажир иномарки, предварительно, получил рану лица.

"Показания освидетельствования на алкотестере водителя иномарки составили 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при разрешенных 0,16", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.