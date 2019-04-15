Директора МУП ЖКХ в Тюменской области судят за сокрытие от налоговой 20,5 млн рублей

В Бердюжском районе Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство".

У предприятия были крупные долги по налогам и сборам, и в марте 2017 года налоговая инспекция выставила на расчетный счет организации инкассовые поручения на бесспорное списание поступавших на счет денег. По версии следствия, руководитель стал рассчитываться с кредиторами, минуя расчетные счета предприятия. Также поступавшие в кассу МУПа деньги не сдавались в банк, а расходовались на хозяйственные нужды. По сообщению областной прокуратуры, таким образом было сокрыто 20,5 млн рублей.

Отмечается, что в мае 2018 года муниципальное предприятие было признано банкротом.