Контртеррористическая операция проходит в Тюмени

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Тюменской области 12 апреля сообщил о введении правового режима контртеррористической операции в Тюмени.

По официальным данным, 12 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получили сведения о нахождении в одном из частных домов областной столицы вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (организация, запрещенная в Российской Федерации), планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.

В целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции.

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" с 21 часа 56 минут 12 апреля 2019 года местного времени принято решение о проведении контртеррористической операции, в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа г. Тюмени Тюменской области вводится правовой режим контртеррористической операции.

Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника РУФСБ России по Тюменской области. Оперативным штабом осуществляются мероприятия по пресечению террористического акта.

На территории, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, допускается применение специальных мер и временных ограничений. В частности, предусмотрены проверка удостоверяющих личность документов, в случае отсутствия документов – доставление лиц в органы внутренних дел для установления личности; удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств; усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. А также допускается использование принадлежащих организациям транспортных средств, а в неотложных случаях – транспортных средств физических лиц для доставления пострадавших в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.

Введение режима КТО также предусматривает приостановление деятельности опасных производств; приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи; временное отселение физических лиц, проживающих в пределах обозначенной территории, в безопасные районы, введение карантина, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.

Обеспечивается беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на земельные участки, на территории и в помещения организаций для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; проведение досмотров, ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, алкоголя.

По последней информации Национального антитеррористического комитета, бандиты были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.