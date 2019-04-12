В Тюмени разберут дело о нападении на работника скорой

В областном центре перед судом предстанет мужчина, который пытался украсть акушерский набор из машины скорой помощи. Инцидент произошел в конце прошлого года на улице Одесской.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов, медики отправились оказывать помощь 28-летней женщине, а водитель остался ждать в автомобиле. В это время туда проник молодой человек и вынес акушерский набор. Водитель скорой задержал злоумышленника.

"Я выскочил и крикнул ему вслед, что там ничего ценного нет. Когда сумка оказалась у меня в руках, к тому мужчине присоединились еще неизвестные люди, вместе они напали на меня", — рассказал 49-летний водитель скорой помощи. Медицинскую сумку водитель из рук не выпустил и отбивался от нападающих, которые в итоге сбежали. После водитель сообщил о случившемся в полицию.

"Несколько дней водитель был на больничном листе. Слава богу, у него не было переломов, врачи диагностировали сильный ушиб ноги. Мы думали, что тех людей будет сложно найти. Но нет, один из них позже обратился в полицию с заявлением, что его избил водитель скорой помощи. Тут его и оформили за попытку хищения медицинского имущества из машины скорой помощи", — рассказала заведующая подстанцией № 2 скорой медицинской помощи.

Всего в 2018 году в Тюмени было зафиксировано три случая нападения на бригаду скорой помощи. Как отмечают в ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", это в разы меньше, чем в 2017 году.