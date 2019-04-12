Тюменец устроил ДТП на угнанной служебной машине

В Тюменском районе задержали 19-летнего молодого человека, устроившего дорожную аварию на машине друга, принадлежащей предприятию.

Приятели распивали спиртное, потом один из них уснул, а второй забрал ключи от служебного Hyundai, на котором его друг с утра должен был доставить людей на работу.

"Подозреваемый утверждает, что хотел развлечься и покататься по поселку. Но из-за сильного алкогольного опьянения не смог справиться с управлением и врезался в чужой автомобиль", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, ему грозит до 5 лет лишения свободы.