На тюменской трассе брошенный транспорт стал причиной двойного ДТП

В Ялуторовске перед судом предстанет 40-летний местный житель, из-за неосмотрительности которого столкнулись другие автомобили.
29 августа 2018 года в вечернее время нетрезвый мужчина решил съездить на рыбалку. Без водительского удостоверения на неисправном самодельном транспорте он выехал на автодорогу Ялуторовск — Ярково. В какой-то момент бензин кончился. Мужчина оставил транспорт на дороге, не выставив знак об аварийной остановке, и ушел искать топливо.
Nissan X-Trail, двигавшийся в темноте в попутном направлении, наехал на стоящее транспортное средство, выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем KIA Rio с прицепом. В результате аварии несовершеннолетнему пассажиру автомобиля KIA был причинен тяжкий вред здоровью. Вскоре дело рассмотрит суд.
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