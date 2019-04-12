На тюменской трассе брошенный транспорт стал причиной двойного ДТП

В Ялуторовске перед судом предстанет 40-летний местный житель, из-за неосмотрительности которого столкнулись другие автомобили.

29 августа 2018 года в вечернее время нетрезвый мужчина решил съездить на рыбалку. Без водительского удостоверения на неисправном самодельном транспорте он выехал на автодорогу Ялуторовск — Ярково. В какой-то момент бензин кончился. Мужчина оставил транспорт на дороге, не выставив знак об аварийной остановке, и ушел искать топливо.

Nissan X-Trail, двигавшийся в темноте в попутном направлении, наехал на стоящее транспортное средство, выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем KIA Rio с прицепом. В результате аварии несовершеннолетнему пассажиру автомобиля KIA был причинен тяжкий вред здоровью. Вскоре дело рассмотрит суд.