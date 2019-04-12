В Тюмени водитель отправится в колонию после обмана при проверке на опьянение

В Тюмени местный житель осужден к году колонии за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчину остановили пьяным за рулем не в первый раз. В 2015 году он уже был привлечен за это к административной ответственности. Утром 1 августа 2018 года на 16 км трассы Тюмень — Боровский —Богандинский тюменец опять был остановлен сотрудниками ГИБДД. Его направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

"В ходе проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина предоставил медицинским работникам Областного наркологического диспансера биологический материал, который возил с собой на случай остановки сотрудниками ДПС", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд приговорил 36-летнего мужчину к одному году лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его права управлять транспортом на два года.