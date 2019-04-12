В Тюмени в пожаре сгорели две машины, гараж и баня

В областном центре вчера ночью в 2:13 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Зайкова. Первые пожарные прибыли на место спустя 4 минуты. Как оказалось, возгорание произошло в гараже 5,5 × 12 метров.

"В результате пожара огнем были повреждены гараж, два автомобиля Mitsubishi и Honda по всей площади, а также рядом расположенные соседние надворные постройки на площади 30 метров квадратных и баня. Спасены рядом стоящие дома", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На пожаре было эвакуировано три человека, пострадавших нет. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 4:18.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.