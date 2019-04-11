В суде рассмотрят дело об ущербе тюменскому лесу на 31 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени в суд ушло уголовное дело в отношении черного лесоруба, ущерб от действий которого составил более 31 млн рублей.

Незаконную рубку совершил житель Курганской области. Сотрудник частного предприятия заготавливал древесину на законно выделенной территории вблизи деревни Петрунькино Нижнетавдинского района Тюменской области, в то же время он организовал масштабную незаконную рубку деревьев за границами разрешенного участка.

Мужчина вырубил порядка 2,5 тысяч сосен, более 200 берез и 18 осин. Спиленная древесина обрабатывалась на пилораме в Кургане, большая часть пиломатериала сбывалась за пределами страны.