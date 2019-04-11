На Алебашевской столкнулись иномарка и два грузовика

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Накануне днем в Тюмени столкнулись два большегруза и автомобиль Hyundai. В ДТП пострадали пассажирки легковушки — 36-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. Девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве.