Тоболяк прописал 13 мигрантов для их трудоустройства

В Тобольске местный житель фиктивно прописал 13 иностранцев. В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Тоболяк три месяца бесплатно прописывал в квартире мигрантов для их последующего трудоустройства. Он знал, что иностранцы по месту регистрации проживать не будут. Предъявляемая тоболяку статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы.