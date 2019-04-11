В Вагайском районе незаконно нарубили лес на 2 млн рублей

В Вагайском районе Тюменской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной рубке деревьев в Ушаковском лесничестве. Он вырубил 52 сосны и 41 ель, предварительно, ущерб составил более 2 млн рублей.

"Задержанный пояснил, что спиленные деревья продавал. Всего он выручил более 70 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении 40-летнего мужчины, который нигде официально не трудоустроен, возбуждено уголовное дело.