В Вагайском районе незаконно нарубили лес на 2 млн рублей

11:25 11 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Вагайском районе Тюменской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной рубке деревьев в Ушаковском лесничестве. Он вырубил 52 сосны и 41 ель, предварительно, ущерб составил более 2 млн рублей.

"Задержанный пояснил, что спиленные деревья продавал. Всего он выручил более 70 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении 40-летнего мужчины, который нигде официально не трудоустроен, возбуждено уголовное дело.

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