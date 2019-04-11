Директор "Заводоуковского ЖКХ" растрачивал деньги предприятия

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия "Заводоуковское ЖКХ". Он обвиняется в превышении должностных полномочий, присвоении чужого имущества, а также в сокрытии денег от налоговой.

По версии следствия, директор в 2014–2015 годах похитил у предприятия более 230 тыс. рублей, необоснованно выписывая себе премии. Также он дал незаконное указание бухгалтеру о начислении и выплате ему 270 тыс. рублей сверх причитающейся зарплаты.

В 2015–2016 годах директор, несмотря на имеющиеся у предприятия многочисленные долги, купил от имени возглавляемого предприятия свой личный автомобиль Volkswagen Jetta и навесное оборудование, возложив расходы по содержанию на предприятие. Предприятию был причинен материальный ущерб на общую сумму 900 тыс. рублей. Директор использовал автомобиль в личных целях, заправляя его топливом за счет предприятия.

Также он скрыл от налоговой более 8 млн рублей, рассчитываясь с контрагентами через расчетный счет подконтрольной ему фирмы.