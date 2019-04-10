Такси, спровоцировавшее ДТП, нашли по повреждениям на машине

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени разыскали водителя Kia, который скрылся с места аварии на улице Мельникайте.

ДТП произошло 6 апреля в 19.40. Водитель иномарки пытался объехать слева "Ладу" 12-й модели, прижимая ее к обочине, в результате чего они столкнулись. Пострадала 23-летняя пассажирка "Лады". С места ДТП водитель на Kia просто скрылся.

"Пассажир "Лады" запомнил, что это был автомобиль такси и его марку. Автоинспекторы установили Kia с характерными повреждениями по камерам фотовидеофиксации ПДД. Перед процедурой сопоставления обоих автомобилей по повреждениям водитель и владелец иномарки, не пожалев автомобиль, затерли следы соприкосновения с "Ладой" отверткой, чтобы повреждения не сошлись. Это не помогло", — рассказали о результатах поиска в Госавтоинспекции Тюменской области.

48-летнего водителя привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. Ему запрещено управлять транспортом в течение года.