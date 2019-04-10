Тоболяк совершил ДТП, пока пытался поднять телефон

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера в Тобольске на улице Ленина. Автомобиль Ford Focus занесло, он съехал в кювет и въехал в столб. За рулем находился 23-летний молодой человек без водительского удостоверения. Он не справился с управлением.

"По предварительным данным, парень отвлекся от движения, пытаясь поднять упавший мобильный телефон. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. У него взяты пробы на алкоголь, по предварительным данным, присутствовали признаки алкогольного опьянения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.