Тоболяк совершил ДТП, пока пытался поднять телефон

13:20 10 апреля 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера в Тобольске на улице Ленина. Автомобиль Ford Focus занесло, он съехал в кювет и въехал в столб. За рулем находился 23-летний молодой человек без водительского удостоверения. Он не справился с управлением.

"По предварительным данным, парень отвлекся от движения, пытаясь поднять упавший мобильный телефон. В результате ДТП водитель  иномарки получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. У него взяты пробы на алкоголь, по предварительным данным, присутствовали признаки алкогольного опьянения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

          

Теги: ДТП , пьяные водители
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