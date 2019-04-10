Убийце 19-летней девушки в Антипино вынесли приговор

Тюменский областной суд огласил приговор убийце 19-летней жительницы Тюмени. Ему назначили 20 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Убийство с разбоем было совершенно 26 июня 2018 года в Антипино. На улице Пушкина злоумышленник на автомобиле "Лада Гранта" увидел девушку. Он решил отнять ее имущество и напал с ножом. Девушка оказала ему сопротивление, и он несколько раз ранил ее. Она скончалась на месте. Мужчина был задержан 29 июня и заключен под стражу.

Как оказалось, 34-летний тюменец был не раз судим за разбойные нападения. Он нападал исключительно на женщин, вооружившись кухонным ножом. Из колонии мужчина досрочно освободился в марте 2018 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд также взыскал в пользу матери погибшей девушки 1,5 млн рублей.