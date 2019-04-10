В Ялуторовске "КамАЗ" сбил 8-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства вчерашнего ДТП с юным велосипедистом выясняются в Ялуторовске.

Около полудня на перекрестке улиц Комсомольской и Олега Купрыча автомобилем "КамАЗ" был сбит 8-летний мальчик на велосипеде. Ребенок выезжал на дорогу с прилегающей территории. Мальчика госпитализировали с травмой, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Еще одно ДТП с ребенком 9 апреля произошло в Заводоуковске. Там на пешеходном переходе была сбита 8-летняя девочка. По предварительным данным, водитель в первом ряду пропустил школьницу на пешеходном переходе, а водитель во втором ряду не остановился. В объяснении 72-летний мужчина написал, что девочка убежала с места ДТП.

"Водитель в ГИБДД не обратился, уехал домой. Мама отвела школьницу в больницу, предварительно, у девочки ушиб колена. "Волгу", сбившую девочку, нашли благодаря свидетельнице, запомнившей номер автомобиля, и камерам наблюдения", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На водителя составлен административный материал за оставление места ДТП. За уезд с места аварии ему грозит либо административный арест до 15 суток, либо лишение права управления транспортом.