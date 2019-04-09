В Тобольске грабитель избил пенсионерку палкой

17:28 09 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жертвой разбойного нападения стала 68-летняя тобольская пенсионерка. Злоумышленник был задержан по горячим следам.

Молодой человек решил украсть у женщины сумку. Он взял палку и со спины ударил пенсионерку по голове. Она упала на землю и хотела оказать сопротивление, но мужчина вновь ударил ее и выхватил сумку.  Женщина добежала до подруги и вызвала полицию. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

По ориентировке нападавшего удалось найти. В отношении неоднократно судимого 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Похищенное изъяли и вернули пенсионерке.

Теги: разбой
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019