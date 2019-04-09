Подозреваемого в убийстве тоболяка заметили в кровавой одежде в торговом центре

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Стали известны подробности задержания жителя Тобольска, подозреваемого в убийстве своей бывшей сожительницы. После совершения преступления мужчину увидели в торговом центре "Жемчужина Сибири".

Напомним, тело 28-летней тоболячки с множественными ножевыми ранениями было найдено 4 апреля в квартире дома в 7-м микрорайоне. Женщина пришла к бывшему сожителю, чтобы забрать свои личные вещи. Между ними завязалась ссора, мужчина на почве ревности схватил нож и нанес женщине не менее 16 ударов в шею. Она скончалась на месте. Тоболяк скрылся с места убийства.

"На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Тобольску поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта, куда был направлен экипаж в составе прапорщика Дмитрия Холодкова и старшего сержанта Егора Воробьева. Как оказалось, на кнопку экстренного вызова нажала администратор торгового центра "Жемчужина Сибири", которая заметила подозрительного неопрятного мужчину со следами грязи и бордовыми пятнами на одежде", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Раннее судимый 29-летний мужчина в ходе опроса сознался в содеянном. Правоохранители задержали тоболяка и передали его полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".