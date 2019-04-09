Тюменцу, который стал инвалидом в ДТП, выплатят 1,1 млн рублей

15:25 09 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени суд взыскал с водителя, совершившего серьезное ДТП, более 1 млн рублей в пользу его пассажира, который в результате инцидента стал инвалидом 1-й группы.

ДТП произошло в июле 2014 года на улице 50 лет Октября областного центра. Мужчина, находившийся за рулем Ford Focus, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего машина опрокинулась.

В аварии тяжкий вред здоровью был причинен пассажиру Ford. У мужчины диагностировали закрытые переломы позвонков с ушибом и сдавлением спинного мозга, из-за чего была утрачена двигательная функция нижних конечностей. Мужчине была установлена 1-я группа инвалидности.

Суд признал водителя виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью) и назначил ему полтора года лишения свободы условно.

"Проведенной в рамках дела судебно-медицинской экспертизой подтверждено, что у истца возникли последствия от причинения вреда здоровью, которые являются необратимыми. Истец нуждается в постороннем уходе, в ряде технических средств и услуг, в постороннем обслуживании, а также мероприятиях по реабилитации, включая санаторно-курортное лечение и восстановительные процедуры. Прокурор встал на защиту инвалида и попросил удовлетворить исковые требования", — сообщили в прокуратура Ленинского округа Тюмени.

Суд взыскал с водителя автомобиля Ford 1,1 млн рублей в качестве компенсации вреда, причиненного здоровью, а также другие расходы в размере более 50 тыс. рублей.

Теги: ДТП , инвалиды , компенсация
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