На ишимца завели уголовное дело за убитую сибирскую косулю

В Ишиме уголовная ответственность за незаконную охоту грозит местному жителю.
Автомобиль мужчины остановили автоинспекторы. На заднем сидении машины лежало ружье. Полицейские решили досмотреть транспорт. В салоне они обнаружили мешок с тушей сибирской косули. Лицензию на осуществление охоты мужчина предоставить не смог.
Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, своими действиями охотник причинил ущерб государству на 120 тысяч рублей.
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