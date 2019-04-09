На ишимца завели уголовное дело за убитую сибирскую косулю

В Ишиме уголовная ответственность за незаконную охоту грозит местному жителю.

Автомобиль мужчины остановили автоинспекторы. На заднем сидении машины лежало ружье. Полицейские решили досмотреть транспорт. В салоне они обнаружили мешок с тушей сибирской косули. Лицензию на осуществление охоты мужчина предоставить не смог.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, своими действиями охотник причинил ущерб государству на 120 тысяч рублей.