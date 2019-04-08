В Тюмени 4-летний мальчик выпал из окна

В областном центре началась проверка по факту падения ребенка из окна. Инцидент произошел вчера, 7 апреля, в многоквартирном доме на улице Муравленко.

4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенок получил тяжелую сочетанную травму. Он был госпитализирован в реанимацию Областной клинической больницы №2.

"По предварительным данным, происшествие случилось, когда ребенок находился в комнате один, в то время как его мама находилась со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате. Предположительно, мальчик забрался на диван, который стоит у окна, залез на подоконник, открыл самостоятельно окно и выпал из него", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также изучены условия проживания и воспитания мальчика.