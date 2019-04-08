В Тюмени 4-летний мальчик выпал из окна

12:45 08 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В областном центре началась проверка по факту падения ребенка из окна. Инцидент произошел вчера, 7 апреля, в многоквартирном доме на улице Муравленко.

4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенок получил тяжелую сочетанную травму. Он был госпитализирован в реанимацию Областной клинической больницы №2.

"По предварительным данным, происшествие случилось, когда ребенок находился в комнате один, в то время как его мама находилась со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате. Предположительно, мальчик забрался на диван, который стоит у окна, залез на подоконник, открыл самостоятельно окно и выпал из него", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также изучены условия проживания и воспитания мальчика.

Теги: дети , падение из окна
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019