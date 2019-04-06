Жительница Ишима отдала мошенникам 160 тысяч рублей

Крупной суммы лишилась женщина, которая сообщила данные своей банковской карты неизвестному.

Незнакомый мужчина позвонил жительнице Ишима на мобильный телефон и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил, что с ее счета пытаются снять деньги, а чтобы это предотвратить, она должна продиктовать ему номер банковской карты и цифры с обратной стороны. Женщина передала ему эти сведения. Мошенник позвонил ей еще дважды, а когда звонки прекратились, то она увидела в телефоне несколько оповещений о снятии денег. Всего со счета женщины пропало 160 тысяч рублей. Личность злоумышленника пытается установить полиция.