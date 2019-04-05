Сотрудница банка украла деньги вкладчиков

В Тюменской области суд вынес приговор бывшей сотруднице отделения одного из банков в селе Суерка Упоровского района. Старший менеджер по обслуживанию офиса похитила у вкладчиков и банка более 200 тыс. рублей.

В июне 2017 года работница банка подделывала документы на снятие гражданами денег и присваивала их. От действий женщины пострадали пять клиентов, а также отделение банка. О незаконных операциях стало известно лишь в декабре 2017 года, когда один из вкладчиков обнаружил, что на его счете не хватает денег.

Банк за свой счет возместил ущерб вкладчикам, в ходе предварительного расследования женщина вернула эти деньги учреждению. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил ей четыре года лишения свободы условно.