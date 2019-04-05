Тюменка похитила у отца-инвалида 3 млн рублей

Жительнице Тюмени грозит уголовная ответственность за мошенничество с имуществом отца и незаконное обналичивание материнского капитала.

Как полагает следствие, в 2018 году женщина украла деньги с банковских карт отца, инвалида 2-й группы, продала его машину и незаконно оформила на свое имя квартиру. Общий ущерб составил более 3 млн рублей. Также тюменка обналичила сертификат на материнский капитал на сумму более 400 тыс. рублей, который якобы пошел на покупку квартиры отца. Вскоре дело рассмотрит суд.