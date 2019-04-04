Тюменца будут судить за публикацию в соцсетях интимных фото бывшей подруги

14:39 04 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области 28-летнего  мужчина предстанет перед судом за незаконное распространение сведений о частной жизни бывшей сожительницы.

Фотографии обнаженной девушки молодой человек разместил на своей странице в социальной сети, а также разослал изображения ее знакомым. Таким образом тюменец решил отомстить своей бывшей сожительнице, с которой они расстались после нескольких лет отношений.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, уголовное дело в возбуждено по ч.1 ст.137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну). Он раскаялся в содеянном.

Теги: соцсети , уголовное дело
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