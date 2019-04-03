В Тюмени нашли водителя, сбившего пешехода рядом с Цветным бульваром

В областном центре разыскали мужчину, который 26 марта на автомобиле Volkswagen сбил на пешеходном переходе 25-летнюю девушку и не обратился в ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 63. Женщина получила в аварии легкую травму. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент наезда на девушку, а также людей, фотографирующих автомобиль, однако на призыв автоинспекторов никто из очевидцев не откликнулся.

"Сотрудники полка ДПС кропотливо "вычисляли" Volkswagen Passat по камерам автоматической фотовидеофиксации. В этот час трафик в Тюмени составлял несколько тысяч автомобилей, из них по улицам двигались 80 "Пассатов". Тот самый установили по внешности водителя, попавшего в камеры видеонаблюдения у Цветного бульвара, и следам, оставшимся после наезда на девушку", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель автомобиля Volkswagen, 56-летний мужчина, полностью совпавший по приметам, на суде не сознался, что это он сбил девушку, а потом доставил ее с подругой по нужному адресу, но в ГИБДД не обратился. Водитель утверждал, что просто остановился у перехода налить в бачок воды. Позже мужчина рассказал, что это знакомый посоветовал ему не сознаваться.

За оставление места ДТП мужчина приговорен судом к семи суткам административного ареста.