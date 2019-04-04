В Тюмени мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин

Пьяный мужчина, угрожая сотруднику продуктового магазина на улице Шиллера ножом, забрал из кассы около 3,5 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены в кассу магазина", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.