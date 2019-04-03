Тоболячку без прав судят за ДТП, в котором погибла ее свекровь

В Тобольске за смертельное ДТП перед судом предстанет 24-летняя местная жительница. Водительских прав у девушки не было, она обучалась в автошколе, но экзамен в ГИБДД не сдала.

Авария произошла в сентябре 2018 года на автодороге Тобольск — Сетово. Находившаяся за рулем "Лады" женщина не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся и два раза перевернулся. В ДТП пострадали 43-летняя свекровь девушки, ее малолетняя дочь и она сама. Семья ехала на дачу. Водитель получила легкий вред здоровью, у девочки — сотрясение мозга, свекровь от полученных травм скончалась в больнице через несколько дней.

Девушка обвиняется по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).