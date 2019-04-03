Экс-директор Тюменской авиабазы осужден за незаконную рубку

В незаконной рубке леса в особо крупном размере суд признал виновным бывшего директора ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов". Нарушения были выявлены в августе 2018 года в Заводопетровском лесничестве Ялуторовского лесничества ГКУ ТО "Тюменьлес". Размер ущерба составил более 8 млн рублей.

В июле 2018 года директор "Тюменской авиабазы" дал незаконное распоряжение мастеру леса о рубке лесных насаждений в Заводопетровском участковом лесничестве. Было спилено 1 729 деревьев различных пород. Древесина складировалась там же. В это же время директор авиабазы незаконно разрешил предпринимателю по заключенному договору на поставку бревен заготавливать лес в Заводопетровском лесничестве. Было срублено 779 деревьев.

Ялуторовский районный суд Тюменской области назначил бывшему директору "Тюменской авиабазы", признанному виновным по ч.3 ст.260 УК РФ, штраф в размере 750 тыс. рублей, а также взыскал с него в пользу департамента лесного комплекса Тюменской области 8,1 млн рублей.