В Тюмени нашли водителя, скрывшегося с места ДТП с пешеходом

В областном центре задержан мужчина, который на автомобиле сбил пешехода, в результате чего последний получил тяжелую травму и лишился ноги. Место ДТП водитель покинул и пытался скрываться от ГИБДД.

Авария с 24-летним пешеходом произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля во дворе дома на улице Ямской. Мужчина успел оттолкнуть от приближавшегося автомобиля свою девушку, но сам отскочить не успел. В ДТП пешеход получил открытый перелом ноги со смещением костей. Водитель Opel с пассажиром вышли из иномарки, посмотрели на молодого человека, а затем сели в машину и уехали.

"Несмотря на боль и шок, пострадавший в ДТП парень успел запомнить номер автомобиля, помог в этом профессиональный навык мойщика автомобилей. Тюменца доставили в больницу, по предварительным данным, медикам пришлось ампутировать ему ногу", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы установили, что собственником Opel была жительница села Бердюжье, мать находившегося за рулем мужчины. Женщина в первый день не дала контактов сына, на сообщения сотрудников ГИБДД в социальных сетях 37-летний мужчина не отвечал. Автоинспекторы установили его местонахождение в Тюмени и задержали.

За оставление места ДТП мужчина привлечен судом к административному аресту на 12 суток. За совершение ДТП он будет привлечен к ответственности после следствия и последующих юридических действий.