В тюменской деревне мужчина устроил резню в доме знакомого

Трагедия произошла на днях в деревне Мокрушина Голышмановского района Тюменской области. 30 марта днем во дворе дома на улице Рабочей нашли тело убитого мужчины, а также его супругу и дочь с ножевыми ранениями. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний мужчина.

Было установлено, что незадолго до нападения он распивал с погибшим спиртное, после чего они разошлись по домам. Через некоторое время он захотел продолжения и пришел домой к собутыльнику.

"На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений гость нанес удар ножом своему приятелю. Супруга погибшего убежала в дом, но злоумышленник выломал двери и, нанес ей и её 16-летней дочери несколько ударов ножом в грудь", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Мама с дочкой остались живы, раненый мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п."а" ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).