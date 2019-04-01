У жительницы Ишима похитили со счета 400 тысяч рублей

Крупной суммы лишилась 45-летняя жительница Ишима после общения с мошенником по телефону.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что с ее счета некто пытается снять деньги. Звонивший попросил назвать ему номер карты и цифры с обратной стороны, чтобы он смог остановить эту операцию. Женщина сообщила ему эти данные, и вскоре с ее счета списалось 400 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, личность мошенника пока не установлена.