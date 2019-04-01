На тюменском вокзале задержали сургутянина, укравшего у знакомой 185 тысяч рублей

На станции Тюмень полиция задержала жителя Сургута, который обворовал свою приятельницу и попытался скрыться в Санкт-Петербург.

Женщина отмечала свой день рождения со знакомыми, одному из них в течение вечера она давала свою банковскую карту, чтобы тот купил продукты. В какой-то момент гость покинул квартиру с картой и не вернулся. На связь мужчина выходить перестал, а вскоре с банковской карты сургутянки пропало 185 тысяч рублей.

Предполагалось, что 38-летний мужчина мог скрыться из Сургута. Тюменские транспортные полицейские установили, что он действительно покинул город и едет в поезде до Екатеринбурга, где намерен пересесть на поезд до Санкт-Петербурга.

"Также было установлено, что мужчина едет не один, а с товарищем. Как только поезд прибыл на станцию Тюмень, подозреваемые, пытавшиеся скрыться от полицейских, были задержаны на железнодорожных путях и доставлены в дежурную часть транспортной полиции. При проведении личного досмотра часть похищенных денег была изъята", — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

Задержанный мужчина этапирован в Сургут, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".