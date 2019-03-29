Мошенник оставлял тюменцев без жилья

В Тюмени в суд направлено уголовное дело о мошенничестве со "скупкой" квартир. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступность тюменской полиции вышли на след афериста, который в течение нескольких лет присваивал квартиры горожан.

Мошенник находил жертв среди тюменцев, ведущих асоциальный образ жизни, завязывал с ними дружбу, покупал им еду и алкоголь. Войдя в доверие, он убеждал их заключить договор о продаже квартир заведомо по заниженной стоимости, оформляя сделку на себя.

Деньги потерпевшим переводились не в полном объеме либо не перечислялись вообще. Часть потерпевших оставались без денег за проданные квартиры и без жилья. Оформленные квартиры мошенник намеревался перепродавать. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"В уголовном деле два факта мошенничества, совершенного в крупном размере, и четыре в особо крупном. Потерпевшими по делу проходят девять граждан. Общий ущерб гражданам составил 9,5 млн рублей", — сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.