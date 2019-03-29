Мошенники из Калужской области обманули семерых тюменцев

В Тюмени с заявлением о пропаже денег с банковской карточки в полицию обратилась местная жительница. У тюменки похитили 12 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что опубликовала на одном из сайтов объявление о продаже детской куклы. Ей позвонил мужчина, сказал, что хочет купить товар и внести предоплату. Для убедительности к разговору подключилась женщина, представившаяся женой покупателя. Мошенники выманили у тюменки данные банковской карты и через онлайн-банк сняли все деньги с карточки. Женщина работает в одной из тюменских больниц, получает небольшую зарплату и воспитывает ребенка, кража стала значительным ударом по семейному бюджету.

Как установила полиция, мошенники, совершившие кражу, проживали в городе Малоярославец Калужской области. Там сыщики задержали двух братьев и их сестру, подозреваемых в преступлении.

"В ходе расследования этого уголовного дела полицейскими установлены шесть аналогичных фактов обмана доверчивых тюменцев. Суммы ущерба составили от 10 до 50 тысяч рублей. К настоящему моменту подозреваемые компенсировали ущерб всем потерпевшим", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

39-летний организатор преступной группы взят под стражу. Его 38–летняя беременная сестра и 37-летний брат находятся под подпиской о невыезде и сотрудничают со следствием.