В Тюмени пропавшего 8-летнего мальчика нашли в гостях у приятеля

Вчера вечером в полицию областного центра поступило сообщение о пропаже ребенка. По словам его мамы, пока она была на работе, за 8-летним мальчиком присматривал его дедушка. Днем ребенок пошел гулять во двор и в какой-то момент пропал.

Найти мальчика в близлежащих дворах дедушка не смог. Мама мальчика обзвонила родственников и знакомых, но результатов это не дало. В полиции сразу же приступили к розыскным мероприятия.

"На поиски ушла вся ночь, уже под утро ребенка нашли в поселке Утяшево. Выяснилось, что туда он отправился, чтобы встретиться с другом. Дети заигрались, когда мальчик вспомнил о том, что пора возвращаться домой уже стемнело, и он решил остаться у приятеля. К сожалению, родители второго ребенка не посчитали нужным никого об этом уведомлять", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мальчика вернули домой, с ним все в порядке.