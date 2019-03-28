В Тюмени мужчина облил бензином и поджог чужую машину

В полицию обратилась жительница областного центра, которая рассказала, что некто поджег ее автомобиль ночью. Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения, также свидетелями произошедшего стали жильца дома, около которого была припаркована машина. По ориентировке поджигатель был задержан.

Как выяснилось, автомобиль тюменки решил спалить ее коллега — у него была к женщине личная неприязнь. В состоянии алкогольного опьянения мужчина облил машину коллеги бензином, поджег и скрылся.

Тюменец уже признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.