В Тюмени водитель осужден за ДТП, в котором пострадала 16-летняя пешеходка

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор водителю, который устроил серьезное ДТП на улице Авторемонтной в ноябре 2018 года. В результате аварии пострадали его пассажир, а также девочка-подросток, на которую упал дорожный знак, в который въехала машина.

14 ноября 22-летний житель Тюменского района двигался на ВАЗ-21013 по улице Авторемонтной, в районе дома №30 он потерял контроль над автомобилем. Машина выехала на обочину, сбила дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на стоявшую рядом 16-летнюю школьницу c двухмесячной племянницей в коляске. После этого автомобиль наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево.

"В результате происшествия школьнице был причинен перелом левой височной кости с кровоизлиянием над твердой мозговой оболочкой, кровоподтек на веках левого глаза, которые причинили тяжкий вред здоровью. Находившая в коляске малышка по счастливой случайности не пострадала. Тяжкий вред здоровью в виде перелома правого плеча был диагностирован и 31-летнему пассажиру ВАЗ", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Водитель, у которого даже нет водительских прав, признал свою вину в ДТП. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, суд назначил ему 1 года 3 месяца ограничения свободы. Также в пользу потерпевшей девочки он взыскал полмиллиона рублей.