В Тюмени в квартире нашли убитых супругов

В областном центре расследуется уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, который обвиняется в убийстве двух тюменцев, сопряженном с разбоем.

Тела супружеской пары с признаками насильственной смерти нашли 15 марта 2019 года в квартире дома на улице Олега Антонова в микрорайоне Новорощино. Убитых пенсионеров обнаружили соседи, которые обеспокоились тем, что супруги не показывались из дома несколько дней.

В течение суток после обнаружения тел полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчину — 45-летнего знакомого потерпевших. При допросе он сознался, что убил мужа и жену с целью разбойного нападения.

В тот день он выпивал вместе с супругами в их квартире, в какой-то момент у него возник умысел на убийство. 61-летнего мужчину он задушил удлинителем, а 74-летней женщине нанес несколько ударов кулаком по телу, причина ее смерти еще устанавливается. Злоумышленник похитил из квартиры деньги и скрылся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). По решению суда он заключен под стражу.